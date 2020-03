Quarentena

O bloqueio da União Europeia na tomada de decisões críticas para o seu futuro comum tem uma taxa de risco elevada. Para o resolver, a quarentena está longe de ser a melhor solução.

Com a propagação do surto de infeções provocadas pelo Covid-19, há cada vez mais pessoas em quarentena em grande parte dos países do mundo e também na União Europeia. No momento em que escrevo este texto, a Itália é o primeiro país a estar totalmente de quarentena. São medidas drásticas mas necessárias, tendo em conta a perigosidade da ameaça e todos os seus potenciais impactos sanitários, sociais e económicos.

Não dando crédito às múltiplas teorias da conspiração que também encontram terreno fértil nestes cenários para se reproduzirem, o Covid-19 terá surgido devido a uma prática involuntária cujos contornos exatos estão a ser alvo de intensa investigação e podem dar um contributo importante para o desenvolvimento de terapias eficazes de resposta.

Neste domínio, a União Europeia tem vindo a desenvolver intensos esforços conjugados de cooperação e troca de informação interna e externa. Uma vitalidade que se saúda, mas que coloca ainda no patamar de maior visibilidade a letargia em que parece ter caído noutros domínios, designadamente na definição de um Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027 capaz de conjugar políticas de proximidade e convergência com iniciativas de fronteira na liderança científica e tecnológica global.

O bloqueio da União Europeia na tomada de decisões críticas para o seu futuro comum tem uma taxa de risco elevada. Para o resolver, a quarentena está longe de ser a melhor solução. Exige-se ação, coragem, visão global, sentido solidário, capacidade criativa e sensibilidade ao momento e às suas exigências e desafios.

Deixar os refugiados e os migrantes de quarentena nas fronteiras, em particular na fronteira turca, sem tratar de reformular o sistema de asilo e criar mecanismos robustos de acolhimento, relocalização e gestão, tem-se revelado uma má opção. O mesmo acontece com a quarentena a que foi remetida a finalização da arquitetura da União Económica e Monetária, o aprofundamento do pilar social, e o mesmo tenderá a acontecer com o aparente resguardo em que foi também colocado o Orçamento da União. Um resguardo que talvez não resista à pressão da reação à crise, que precisa de respostas concludentes e sem falsas frugalidades.

Uma quarentena bem gerida permite ao potencial paciente ir agindo a partir do local de retiro. A União Europeia tem vindo, por isso, a avançar em quadros legislativos importantes, de que saliento a proposta da Lei do Clima, para assegurar um compromisso forte de todos os Estados-membros com o Acordo de Paris e com o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, o plano de implementação da economia circular, as novas estratégias de industrialização e de apoio às pequenas e médias empresas, as linhas de força para a transição digital ou a apresentação de uma estratégia de parceria com África.

Estas e outras iniciativas comprovam que, enquanto União, estamos de quarentena, mas estamos vivos. Garantir uma resposta solidária e eficaz ao surto de coronavírus e tomar decisões corajosas e capazes de dar um novo impulso ao projeto europeu é o remédio necessário que deve mobilizar-nos nos tempos conturbados em que vivemos.

Eurodeputado