O ator norte-americano Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, foram diagnosticados com Covid-19, enquanto viajavam pela Austrália.

"Sentimo-nos um pouco cansados, como se tivéssemos uma constipação e dores no corpo (...). Para ficar claro, como é atualmente recomendado, fizemos o teste para o coronavírus e foi positivo ", escreveu nas redes sociais o ator, de 63 anos, acrescentando ainda que vão permanecer em isolamento.

Face à notícia, também Chet Hanks, filho do casal, fez questão de falar sobre o assunto.

"Sim, é verdade, os meus pais estão infetados com o coronavírus. Estão ambos na Austrália porque o meu pai estava lá a gravar um filme", começou por dizer no vídeo, partilhado no Instagram.

“Acabei de falar com eles e estão bem. Eles nem estão assim tão doentes, não estão preocupados, mas estão a adotar as precauções necessárias, obviamente (…) Acho que não há razão para grandes preocupações. Aprecio a preocupação de todos e os desejos de melhoras, mas acho que vai ficar tudo bem. Fico grato e cuidem-se todos. Muito amor para todos", concluiu.

Também Colin Hanks, irmão de Chet, deixou uma mensagem aos seguidores. "Os meus pais estão a ser muito bem cuidados na Austrália e estão bem (e de bom humor) dadas as circunstâncias", escreveu.

A Austrália já registou três mortes causadas devido ao Covid-19 e identificou mais de 100 casos.