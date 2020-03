O Atlético de Madrid venceu esta noite o Liverpool, em Anfield, por 3-2, na segunda mão dos oitavos de final da Champions, com os três golos colchoneros a serem apontados no prolongamento.

Em Inglaterra, Wijnaldum colocou os reds em vantagem aos 43 minutos e Firmino fez o 2-0 já no prolongamento, aos 94 minutos.

Marcos Llorente, com um bis, (97 e 105 minutos) voltou a colocar o conjunto de Diego Simeone na frente da eliminatória e Morata aos 121 selou o 3-2 final. No Metropolitano, o Atlético tinha vencido por 1-0, com um golo de Saul Niguez (4-2 no conjunto da eliminatória).

Com este resultado, o Atlético de João Félix segue para os quartos, deixando para trás o campeão europeu e mundial.

Quadro dos oitavos-de-final:

Atalanta-Valência (1.º mão; 2.º mão: 4-1/3-4)

Tottenham-RB Leipzig (0-1/2-0)

Atlético Madrid-Liverpool (1-0/2-3)

Borussia Dormund-PSG (2-1/2-0)

Lyon-Juventus (1-0/17 de março)

Real Madrid-Manchester City (1-2/17 de março)

Chelsea-Bayern Munique (0-3/18 de março)

Nápoles-Barcelona (1-1/18 de março)