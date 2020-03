O PSG recebeu e venceu o Borussia Dortmund por 2-0, na segunda mão dos oitavos-de-final da Champions.

Em Paris, Neymar e Bernat fizeram os golos do conjunto francês. Recorde-se que na primeira mão o conjunto alemão tinha vencido por 2-1 com bis de Haaland.

No segundo jogo da noite, Liverpool e Atlético Madrid estão empatados a duas bolas no conjunto da eliminatória e o jogo está no prolongamento.

Quadro dos oitavos-de-final:

Atalanta-Valência (1.º mão; 2.º mão: 4-1/3-4)

Tottenham-RB Leipzig (0-1/2-0)

Atlético Madrid-Liverpool (1-0/a decorrer)

Borussia Dormund-PSG (2-1/2-0)

Lyon-Juventus (1-0/17 de março)

Real Madrid-Manchester City (1-2/17 de março)

Chelsea-Bayern Munique (0-3/18 de março)

Nápoles-Barcelona (1-1/18 de março)