O Hospital de Santa Maria está a testar dezenas de pessoas que nos últimos dias tiveram contacto próximo com os dois doentes internados com pneumonia a quem foi agora diagnosticada a infecção com Covid-19. É uma corrida contra o tempo para tentar perceber se existem outros casos no hospital e tentar evitar que a infeção se propague. Segundo o i apurou, os resultados dos primeiros testes são esperados durante esta tarde. O despiste está a ser feito a médicos, enfermeiros e auxiliares mas também a doentes que estavam internados nos mesmos serviços. No caso dos profissionais, estão a ser testadas todas as pessoas que estiveram a menos de dois metros dos doentes ou que tenham estado em contacto direto mais de 15 minutos.

Os doentes estavam internados em serviços separados, na Medicina 1B e na Medicina 2B, que foram entretanto encerrados. Um dos doentes estava internado no hospital há mais de uma semana mas até esta semana não havia indicação para testar casos de infeção respiratória que não tivessem ligação a áreas com casos ou a outros doentes confirmados. Esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde anunciou que os critérios seriam alargados para incluir todos os doentes hospitalizados com infecções respiratórias graves de origem desconhecida, uma recomendação que já tinha sido feita a nível europeu. Fonte hospitalar admitiu ao i que o ambiente é de grande apreensão e poderá levar a que dezenas de profissionais fiquem em isolamento pelo menos nas próximas duas semanas.