O Benfica oficializou esta quarta-feira a contratação de Pedrinho por 20 milhões de euros.

🗣 Pedrinho: "Estou muito feliz e realizado por poder pertencer a um grande clube da Europa."#PeloBenfica — SL Benfica (@SLBenfica) March 11, 2020

Com contrato até 2025, o jogador que chega do Corinthians fica blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, conforme a SAD do Benfica comunicou hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).