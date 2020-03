Sucedem-se por todo o país, um pouco por todo o mundo, o cancelamento e adiamento de eventos culturais e outros. Em Leiria, a Feira do Livro deveria ocorrer nos dias 25, 27, 27, 28 e 29 de março, e se não fosse pela epidemia do coronavírus, poderia prever-se uma afluência a rondar "as mil pessoas por dia”, e, de acordo com fonte da autarquia, o evento é sempre dinamizado pelo "público escolar", sendo esse um dos recursos para que este tipo de certames não fiquem entregues às moscas durante os dias úteis.

Por sua vez, também a organização do Leiria Film Fest – 7º Festival Internacional de Curtas Metragens, que ia decorrer entre 11 e 15 de março, em Leiria e na Batalha, decidiu acatar as instruções das autoridades de saúde, e anunciou num comunicado o adiamento para uma data a anunciar nos próximos meses. "Lamentando o incómodo causado a todos os convidados e público interessado que já tinham planeada a presença no evento, informamos que se trata de uma questão de responsabilidade social e saúde pública à qual não poderíamos ficar indiferentes", adianta o comunicado assinado por Bruno Carnide e Cátia Biscaia.

Entretanto, a autarquia fez saber que tem já um plano de contingência para lidar com o surto do coronavírus, tendo sido constituída uma equipa de trabalho com elementos da Proteção Civil e Divisões de Recursos Humanos, Ambiente, Saúde, SMAS e Divisão da Educação. A Câmara, liderada por Gonçalo Lopes, “está a acompanhar, sem alarmismos, mas com o olhar bem atento, a situação que se regista no país, em estreita colaboração com a Unidade de Saúde Pública”. É, assim, de esperar que, nos próximos dias, e tendo em conta a evolução epidemiológica, seja anunciado o cancelamento de outros eventos.