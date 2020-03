Foi um discurso com um caderno de encargos e uma certeza: “O centro-direita tem de se reconhecer num líder agregador”. A frase é de Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, proferida ontem na abertura da segunda convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), uma iniciativa para pensar o país, mas também virada para as várias direitas.

O PSD não estará representado pelo líder do partido, por razões de agenda, e Rui Rio já definiu os sociais-democratas como uma força de centro. Ainda assim, a estratégia da direita terá de passar pelo PSD. Por isso, Francisco Rodrigues dos Santos lembrou que “é hoje claro que, para a direita voltar ao Governo, não basta ganhar eleições, é ainda necessário eleger a maioria dos deputados”. Dito de outra forma: se a direita quiser voltar ao poder são necessárias alianças para garantir que a soma dos partidos da esquerda é inferior aos resultados dos partidos de centro e de direita.

Francisco Rodrigues dos Santos não o disse desta forma, mas foi claro que “é em torno desse objetivo que a questão estratégica da aliança dos partidos de direita tem de ser colocada, tendo presente que, nesse caminho, teremos ainda previsivelmente de enfrentar eleições regionais, presidenciais e autárquicas”.

E para cada eleição, há objetivos a alcançar. Vamos por partes. Nas eleições autárquicas deve seguir-se uma estratégia de “listas comuns, sempre que isso sirva o melhor interesse das populações e sempre que isso permita vencer a esquerda”. Isto é, o CDS já abriu caminho para coligações pré-eleitorais com o PSD em que ambos são o poder ou podem vir a ser, com possibilidade de derrotar o PS.

Porém, ainda não há negociações em curso entre as duas forças políticas. Só hoje deverá ficar fechada a composição da comissão autárquica do PSD, em reunião da comissão política do partido. E não é líquido que o processo arranque já. Pelo caminho há a gestão da epidemia do Covid-19, que pode condicionar as agendas nos próximos dias.

Para as eleições presidenciais também ficou a sugestão: “unir em lugar de fragmentar”, pediu Rodrigues dos Santos.

A nova direção do CDS não foi taxativa a defender que apoiará Marcelo Rebelo de Sousa no caso de este se recandidatar a um novo mandato, mas ontem ficou claro que Francisco Rodrigues dos Santos não pretende apoiar uma candidatura que fragmente o espaço da direita. Ou seja, não é expetável que avance com um candidato próprio ou que apoie André Ventura, líder do Chega.

Quanto às eleições legislativas, o líder centrista deixou a porta aberta para uma lista de compromissos que permita um Governo de direita, “construindo uma proposta de compromissos que ofereça aos portugueses uma solução de Governo.” Traduzindo, o CDS não fala em coligações pré-eleitorais, mas aponta ao PSD a necessidade de pontos de consenso para alcançar uma maioria parlamentar. Esta estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos tem um único objetivo: “Mais do que federar, fundir ou coligar-se, o centro-direita tem de se reconhecer num líder agregador e os partidos têm de se reconciliar com os seus eleitores, consolidando a sua mensagem e procurando apresentar aos portugueses, num permanente diálogo entre si, um projeto autêntico e mobilizador, capaz de vencer eleições”.

O centrista apresentou o CDS como a “primavera que a direita tem de atravessar para se reinventar e renascer”, pela defesa dos apoios às famílias e aos idosos, o “combate à eutanásia”, ao clientelismo e à corrupção, mas também ao populismo.

Num discurso que pareceu uma prova de vida para os centristas, Rodrigues dos Santos argumentou que “menos CDS trouxe mais corrupção e menos solidariedade. Menos CDS trouxe mais populismo e menos responsabilidade (...) Menos CDS trouxe mais socialismo e menos Portugal”. Já no final da intervenção deixou um alerta e uma crítica: “Se não nos encarregarmos de fazer a história da direita em Portugal, outros - porventura vindos das franjas, com voz de protesto - a farão por nós, ou “ela mesma se fará”, dispensando o nosso contributo”. Por seu turno, a crítica foi para Mário Centeno, ministro das Finanças, possível próximo governador do Banco de Portugal. “A salubridade da vida pública exige que a direita se indigne e não permita que o ministro das Finanças passe de governante a governador. Quem quer deixar de ser jogador para passar a ser árbitro tem pelo menos de esperar pelo próximo campeonato, que é como quem diz, pela próxima legislatura”, defendeu.

Numa convenção em que foram abordados temas como a ditadura do politicamente correto e da esquerda radical ou as desigualdades, subiram ao palco também figuras como o ex-líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Na sua intervenção, o ex-dirigente dedicou alguns capítulos às desigualdades territoriais, designadamente à concentração de poder em Lisboa, uma escolha política com muitos custos: “Portugal é um dos países mais centralistas da União Europeia. Um país centralista com elites fechadas”, alertou.

No mesmo painel também falou Diogo Agostinho, antigo chefe de gabinete de Santana Lopes e apoiante de Pinto Luz na mais recente disputa interna do PSD. Na rede social Facebook, acabou por fazer uma síntese (em jeito de conclusão) do estado da direita. O Movimento Europa e Liberdade “ousou fazer uma convenção de direita. É preciso coragem nos tempos que correm. E lá fui dizer o que penso e sinto. Que a direita está sem MEL, sem encanto para captar a confiança das pessoas”, escreveu.