O antes poderoso produtor de Hollywood, Harvey Weinstein, foi sentenciado esta quarta-feira a 23 anos de prisão por ter cometido crimes sexuais contra duas mulheres.

Num veredito histórico no dia 24 de fevereiro, o júri considerou que Weinstein forçou Mimi Haleyi, hoje com 42 anos e sua antiga assistente de produção, a realizar sexo oral, no apartamento do produtor, em 2006. Também foi considerado culpado de violar a aspirante a atriz Jessica Mann, num hotel, em 2013.

Ambas as mulheres estiveram presentes na leitura da sentença. “Este incidente com Harvey Weinstein mudou o curso da minha vida”, disse Haleyi. “Estou aliviada por as mulheres por aí que estão mais seguras por ele não estar” livre, concluiu.