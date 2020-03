John Apolzan, professor de Nutrição Clínica e Metabolismo do Pennington Biomedical Research Center, nos Estados Unidos, afirma que “se comemos sempre pipocas quando assistimos ao nosso programa de TV favorito, o nosso apetite por pipocas aumenta quando fazemos isso".

A vontade de comer um doce a meio da tarde é outro exemplo – e há chances de que esse desejo seja mais forte quando estamos a trabalhar, aponta Anna Konova, diretora do Laboratório de Neurociência em Vício e Decisão da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, pois os desejos surgem a partir de sinais externos específicos, e não porque o nosso corpo está pedindo determinado nutriente.

Os meus hacks de eleição:

Adicione temperos e ervas à sua dieta. A canela, por exemplo, pode ajudar a diminuir os níveis de açúcar no sangue, o que ajuda a minimizar os picos de insulina que podem levar a desejos e a comer demais, até porque a canela é deliciosa e adiciona uma doçura natural aos alimentos, ajudando a enganar e a satisfazer o nosso paladar.

Estabilize o açúcar quando está baixo e nosso corpo diz à mente para procurar a solução mais rápida. Coma algumas nozes ou um ovo cozido.

Não ignore os seus desejos – encontre alternativas saudáveis. Se gosta de doces, coma um quadrado de chocolate amargo (75% ou mais de cacau). Se o desejo é por salgados fritos, como batatas fritas, faça estas batatas-doces no forno...

Wedges de Batata-doce Assada com Dip de Iogurte & Ervas Aromáticas

Ingredientes

2 batatas-doces médias

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 colher de chá de paprika fumada (pode usar a picante também)

Sal rosa q.b.

Pimenta-preta de moinho q.b.

1 dente de alho esborrachado

Para o dip

1 copo de iogurte grego

1 colher de sopa de sumo de limão

Ervas aromáticas a gosto, picadas (usei coentros, cebolinho, salsa e hortelã)

Pitada de sal

Pimenta-preta de moinho

Método

Pré-aqueça o forno entre 180 e 200 oC.

Lave bem a batata-doce, seque e corte, com a casca. À parte, num frasco, junte os temperos e agite bem. Tempere a batata e coloque no tabuleiro do forno durante 20 minutos (eu gosto de usar a grelha).

Entretanto prepare o dip: numa vasilha, coloque os ingredientes todos e mexa com uma colher. Reserve até à hora de servir. Verifique as batatas antes de servir.