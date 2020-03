Os ecos deixados pelas palavras de Giuseppe Conte na noite de segunda-feira fazem-se agora ouvir por toda a Itália. “Não há mais tempo, são necessárias medidas difíceis”, disse o primeiro-ministro italiano, ao anunciar o alargamento da quarentena a todo o país. Conte citou Churchill: “É a nossa hora mais negra mas vamos conseguir ultrapassar”.

O aumento descontrolado do número de infetados e mortos pelo novo coronavírus em Itália (10 149 e 631, respetivamente, até ao fecho da edição) parece ter, finalmente, captado as atenções das autoridades e população, até mesmo dos mais céticos. “As pessoas ao início não quiseram ‘abrir mão’ dos seus hábitos”, explica ao i Cláudia Garcia, jornalista residente em Milão.

É que quando Mattia, o “paciente multiplicador”, viu confirmado o seu diagnóstico no hospital de Codogno – uma pequena comuna da Lombardia, a pouco mais de 60 quilómetros de Milão – ninguém levou a questão demasiadamente a sério. Nem sequer o próprio Governo. “As medidas não foram suficientemente fortes”, diz. E tem um exemplo: “As viagens da China já tinham sido canceladas [Itália recebe anualmente quatro milhões de turistas oriundos daquele país], e havia milhares de turistas chineses a passear nas ruas de Milão”.

Segundo Cláudia Garcia, houve, acima de tudo, “uma tentativa de normalizar o dia-a-dia”. “É difícil alterar as mentalidades e as pessoas tentaram, numa primeira fase, desvalorizar a questão, pois julgavam que o problema iria ficar por Codogno e que nunca chegaria a cidades grandes como Veneza ou Milão”, recorda.

A jornalista, residente em Itália desde 2011, considera que houve até uma postura incorreta ou irresponsável generalizada, e essa postura inclui os jornalistas: “A comunicação social errou, porque insistia diariamente que o Covid-19 era uma simples gripe e não obrigava a medidas extraordinárias”.

Itália em quarentena

O decreto do Governo italiano despoletou uma corrida aos supermercados que se estendeu às primeiras horas da madrugada.

As ruas e praças acordaram, ontem, vazias, mas apesar de Giuseppe Conte afirmar que todo o país é uma “zona vermelha”, na verdade existem atualmente diferentes níveis de controlo. Nas regiões da Lombardia mais afetadas (como Codogno), a quarentena é cumprida à risca: as pessoas permanecem nas suas casas e qualquer deslocação tem de ser autorizada e controlada pelos carabinieri. Destas zonas, ninguém pode entrar ou sair.

Mas o mesmo já não acontece nas restantes zonas do país. Carla Garcia explica que “existem controlos, nomeadamente para quem viaja entre regiões, embora, para já, continue tudo a funcionar”. “As pessoas vão trabalhar normalmente e as lojas continuam todas abertas”, refere. As novas medidas do Governo italiano apenas “sugerem” ações de quarentena de 14 dias para quem se considere em risco. As autoridades têm também pedido, nas últimas horas, que todos os residentes preencham uma declaração online, onde atestam “motivos comprovados de saúde ou trabalho” para se deslocarem. Tudo voluntário, ainda assim. Fora do comum, apenas algumas abordagens policias, que nas ruas questionam as pessoas sobre cada situação.

Como forma de evitar o contágio, parte das 8800 infetadas têm recuperado nas suas próprias residências, sendo acompanhadas à distância através de um número telefónico criado para o efeito. Apenas as pessoas que demonstrem problemas respiratórios são, posteriormente, transportadas para hospitais.

O país fica isolado

Horas depois de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, ter anunciado o cancelamento de voos para os aeroportos de Milão, Bérgamo e Veneza, o Governo português emitiu um novo despacho que suspendeu as ligações com todo o território italiano. A medida entrou em vigor às 00H00 de hoje, mas a TAP optou por cancelar o voo entre Lisboa e Roma, agendado para ontem à noite. Segundo comunicado da ANA, os passageiros com bilhete comprado “terão direito a reencaminhamento e assistência por parte da transportadora aérea ou, em alternativa, ao reembolso do valor do bilhete adquirido”. A medida prolonga-se pelo menos até 24 de março. Espanha já tinha tomado a mesma decisão, tal como as companhias Ryanair e British Airways.

As medidas não se resumem, porém, ao espaço aéreo, uma vez que a Áustria decidiu encerrar a sua fronteira com o Norte de Itália. O território austríaco faz fronteira com as regiões do Véneto e Friul-Veneza Júlia, duas das mais afetadas pelo surto do novo coronavírus (para além da Lombardia).

Segundo apurou o i, apesar de não existir uma decisão oficial, outros países fronteiriços – como Suíça e Eslovénia – têm optado por efetuar um controlo mais rigoroso à entrada de italianos.