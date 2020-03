Primeiro, foram fábricas, escolas, depois universidades a encerrar por deteções de casos do novo coronavírus. Enquanto isso, pela Europa havia já festivais cancelados ou a decorrerem em streaming. Em Portugal, com o aumento do número de casos confirmados (41, à data do fecho da edição) e seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde para eventos de massas, começaram a surgir em catadupa as notas de cancelamentos de concertos e eventos culturais. Mas não só: ontem, tanto a Câmara do Porto como a de Lisboa anunciaram o encerramento até 3 de abril de todos os teatros museus e galerias municipais. O objetivo da medida que vem acompanhar as orientações da DGS é reduzir os riscos de exposição e contágio.

No caso de Lisboa estarão encerrados todos os museus, galerias e bibliotecas municipais, bem como os teatros geridos pela EGEAC (São Luiz, LuCa e Teatro do Bairro Alto), o Cinema São Jorge e ainda o Padrão dos Descobrimentos. Segundo o comunicado da autarquia, o Castelo de São Jorge pode continuar a ser visitado. No Porto, o comunicado da autarquia adianta que a medida abrange “todos os eventos promovidos pelo município, abertos ou contendo públicos externos ao universo municipal, o que inclui espetáculos em equipamentos municipais como o Teatro Municipal [Rivoli e Campo Alegre] ou a Galeria Municipal”.

Com as salas em que seria exibida grande parte dos filmes programados na sua 13.ª edição, a Festa do Cinema Italiano, cujo arranque estava previsto para 1 de abril no Cinema São Jorge, em Lisboa, acabou por ser adiada para data a anunciar. “Sendo um evento que recebe milhares de pessoas e devido ao aumento da gravidade da situação em Itália e em Portugal, a organização considera que não estão reunidas as condições para a sua realização e para o bem de todos”, lê-se no comunicado enviado às redações. Também o Festival de Animação de Lisboa - Monstra, que arrancaria a 18 de março foi adiado sem nova data.

Por várias cidades, vão encerrando salas de cinema. No Porto, o Teatro Municipal do Campo Alegre, por via da decisão da autarquia. Em Coimbra, o plano de contingência posto em prática pela universidade obrigou também ao encerramento por um período mínimo de 15 dias o TAGV - Teatro Académico Gil Vicente.

Entre espetáculos adiados, está o concerto de Tony Carreira marcado (e esgotado) para sábado na Altice Arena, que agora se realizará a 27 de novembro. Também o Talkfest - International Music Festivals Forum foi adiado para 15 a 17 de outubro. A Fundação Calouste Gulbenkian decidiu também cancelar os concertos que estavam marcados até ao dia 3 de abril. Nos casos em que for possível, serão reagendados; nos outros, o valor dos bilhetes será reembolsado.

A juntar-se a isto, foi emitido um alerta da delegada regional de Saúde do Norte, Maria Neto, para aqueles que na passada sexta-feira estiveram no Hard Club, no Porto, durante a atuação do DJ francês Laurent Garnier, que entretanto se juntou aos casos confirmados de infeção por coronavírus. Os cidadãos em causa, apelou Maria Neto, deverão adotar “medidas de afastamento social”. Ainda assim, o Hard Club manterá a sua programação, bem como a Casa da Música. Em Lisboa, por ora, também o Teatro Nacional D. Maria II se mantém em funcionamento.