O número de casos de Covid-19 tem aumentado em Portugal nos últimos dias e, a par deste cenário, o jornal chinês Puhuabao, direcionado para a comunidade chinesa em Portugal, divulgou uma notícia que relaciona um incêndio de vários caixotes à frente de uma loja chinesa com o novo coronavírus.

A informação foi avançada apenas pela aplicação WeChat e, na notícia divulgada com o título “Jovens portugueses incendeiam deliberadamente uma loja chinesa”, o jornal pede que os chineses que estejam a sofrer pressão num momento de epidemia entrem de imediato em contacto com a embaixada chinesa em Portugal e com as autoridades. Foi isso que, aliás, os proprietários da loja chinesa da freguesia de Alvalade, em Lisboa, fizeram: chamaram a polícia quando perceberam que tinham incendiado várias caixas à frente do espaço comercial.

Na última sexta-feira, por volta da meia-noite, um grupo de oito jovens incendiou vários caixotes de papel que estavam à entrada da loja. Estas caixas pertenciam ao espaço comercial e foram ali colocadas para serem recolhidas pela Câmara Municipal de Lisboa. Os moradores deram conta e chamaram de imediato os bombeiros. Ao i, os funcionários da loja referiram que o espaço abriu atividade como é habitual e que, quando chegaram e viram o que tinha acontecido, chamaram de imediato a PSP, a quem prestaram declarações. “Não sabemos a razão”, disse um dos funcionários, admitindo que não há ligação entre o incidente e um possível ato de discriminação. O i tentou obter mais informações sobre este caso junto da PSP mas, até à hora de fecho desta edição, não foi enviada qualquer resposta.

Nas imagens da câmara de videovigilância, a que o i teve acesso, é possível ver várias pessoas junto às caixas que foram incendiadas. Os vídeos foram também cedidos às autoridades, segundo os funcionários da loja. Na notícia do jornal chinês é referido que “se o fogo partisse a porta de vidro, isso causaria um incêndio em toda a loja”.

A propósito deste incidente, a embaixada da China em Portugal reagiu e mostrou a sua preocupação relativamente aos factos. Às autoridades “foi pedido que a este caso seja atribuído um elevado grau de importância e que a investigação seja feita rapidamente, de forma a punir os criminosos e assegurar os direitos e interesses legítimos dos cidadãos chineses em Portugal”, destaca um comunicado citado pelo jornal Hoje Macau. Foi também pedido ao Governo português a adoção de medidas para “combater qualquer forma de discriminação e ilegalidades praticadas contra grupos específicos”, acrescentou a embaixada.

Lojas fecham para férias

Segundo Y Ping Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portugal, algumas lojas e restaurantes chineses, por todo o país, vão fechar portas para férias, uma vez que as vendas têm descido de forma considerável. “Grande parte são negócios familiares e, como nesta altura estão a sentir uma grande quebra nos negócios, aproveitam para encerrar para férias. É algo temporário, pois no próximo mês já devem reabrir”, disse à Lusa Y Ping Chow, acrescentando que, de acordo com as informações que tem, a comunidade chinesa não tem sentido discriminação ou medo. Neste momento, não existe em Portugal nenhum cidadão chinês infetado com Covid-19 e o presidente da Liga dos Chineses em Portugal garantiu que estão a desenvolver ações de “prevenção e aconselhamento” na comunidade.

Apesar de a cidade de Wuhan ter sido o foco da epidemia, a situação está neste momento mais controlada na China do que no resto do mundo. De acordo com os dados divulgados pelas autoridades de saúde chinesas, o número de novos casos de Covid-19 está a diminuir. Ontem, os números totais desde o início da epidemia apontavam para mais de 67 mil casos confirmados na China e três mil mortes. Além disso, mais de 47 mil pessoas recuperaram.