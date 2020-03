Apesar dos receios do impacto económico em torno do coronavírus em Portugal, António Costa garantiu que “não há razão nenhuma para alterar as medidas que estão previstas no Orçamento do Estado”, disse no final da reunião do Conselho Europeu que se realizou por teleconferência. No entanto, o primeiro-ministro admite que vai ser necessário rever as previsões económicas no Programa de Estabilidade.

“No Programa de Estabilidade, vamos ter ocasião para proceder à atualização das previsões de crescimento económico, que serão afetadas pela situação que estamos a viver”, disse António Costa.

A garantia não convence os economistas. De acordo com vários especialistas contactados pela Lusa, a economia nacional poderá sofrer “impactos significativos” devido ao surto de Covid-19, numa situação que tem potencial para “contaminar” os bancos, reduzir as exportações e originar um orçamento retificativo.

UE ativa fundo

A Comissão Europeia já anunciou que vai ativar um fundo de 25 mil milhões de euros para apoiar sistemas de saúde, pequenas e médias empresas (PME) e setores da economia particularmente vulneráveis. “Necessitamos de atuar juntos, fazer tudo o que é necessário e atuar rapidamente. Esta é a forte mensagem partilhada pelos Estados-membros”, declarou Charles Michel, numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A responsável disse ainda que vai propor esta semana ao Conselho e ao Parlamento Europeu que sejam libertados desde já 7,5 mil milhões de euros de investimento, para garantir liquidez.