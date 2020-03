Portugal, 2030: viagem ao futuro com vista sobre o passado

Julho 2030: a CCDR Centro anunciou que já deu despacho final para o pagamento das indemnizações às vítimas dos incêndios de Pedrógão.

• Janeiro 2030: o Governo anunciou que a opção pelo aeroporto do Montijo é definitiva e que as obras vão iniciar-se ainda este ano, para estarem concluídas em 2032. Para este avanço contribuiu a decisão governamental de fundir todas as câmaras da zona abrangida numa única autarquia, a qual deu parecer favorável à obra.

• O aeroporto de Beja vai, entretanto, ser encerrado, uma vez que o último avião de passageiros que lá aterrou e descolou foi o A380 usado em 2020, aquando da epidemia do Covid-19.

• Fevereiro 2030: o Governo português nega atrasos nas obras para o Mundial de futebol, que se realiza este ano nos dois países ibéricos. Em Espanha está tudo pronto, mas entre nós faltam os acessos rodoviários e as cadeiras dos estádios do Euro 2004, que foram totalmente refeitos, uma vez que o Tribunal de Contas não deu o visto prévio de autorização para as aquisições de materiais para o evento.

• Março 2030: julgamento da Operação Marquês vai iniciar-se antes do final deste ano, esgotadas todas as hipóteses de adiamento e de incidentes processuais, de acordo com informação de uma fonte judicial.

• Já o julgamento da falência do caso BES/GES vai subir proximamente ao Tribunal da Relação de Lisboa, de acordo com a mesma fonte. Entretanto, o OE do ano que vem prevê uma verba de 997 milhões de euros para o Novo Banco, tendo o Ministério das Finanças assegurado que doravante já não haverá necessidades de reforçar o financiamento.

• Abril 2030: o Governo anunciou que o Hospital de Cascais vai voltar a ser PPP, depois de ter alternado sete vezes entre o estatuto público-privado e estatal desde 2021. Fontes do Governo asseguram que esta solução será definitiva.

• A CP anunciou em comunicado que vai receber, já em dezembro de 2031, as carruagens restauradas encomendadas a Espanha em 2018.

• Maio 2030: os CTT comunicaram à Anacom que decidiram fechar a última estação dos correios em Lisboa, uma vez que não há população indígena que o justifique, dado que 97% das pessoas que circulam na capital são turistas ou estrangeiros que apenas usam as redes sociais, mesmo as mais obsoletas, como o Facebook.

• Junho 2030: a autarquia lisboeta anunciou que vai interditar o acesso dos táxis registados no século passado à zona da Baixa. O acesso mantém-se para todos aqueles que tenham matrícula deste século.

• Os precários da RTP anunciaram que vão continuar a exigir a sua integração nos quadros que foi determinada em 2018.

• Julho 2030: a Força Aérea Portuguesa vai desativar os C130 e os helicópteros Alouette que entraram em operação durante a guerra colonial do século passado. Uma fonte militar explicou aos jornalistas que a decisão resulta apenas da circunstância de já não haver peças sobresselentes, nem mesmo no mercado paralelo.

• A CCDR Centro anunciou que já deu despacho final para o pagamento das indemnizações às vítimas dos incêndios de Pedrógão.

• Agosto 2030: o Governo está sem ministros. Ficou um de piquete e 77 secretários de Estado

• Setembro 2030: o ministro da Segurança Social anunciou ontem na Assembleia da República que irá reforçar o quadro de funcionários, a fim de despachar mais rapidamente os pedidos de reforma e aposentação, que chegam a demorar dois anos. O aumento do quadro será de 100%, passando assim a 16 funcionários com contratos de prestação de serviço.

• O PAN anunciou que vai apresentar uma resolução na Assembleia da República que proíbe o uso de inseticidas de alto impacto para exterminar baratas, dado o sofrimento a que sujeitam os bichinhos. Em alternativa, o PAN propõe a esterilização maciça destes animais.

• Outubro 2030: Pinto da Costa deve anunciar hoje a sua recandidatura à presidência do FC do Porto, enquanto no Benfica se aguarda uma decisão de Luís Filipe Vieira e no Sporting se aguarda uma mudança de treinador que seria, a confirmar-se, o 88.o nesta década.

• Novembro 2030: José Rodrigues dos Santos vai ser condecorado no Palácio de Belém depois de ter entrado para o Guiness por ser o pivô com mais telejornais apresentados em todo o mundo, ocupando José Alberto Carvalho o segundo posto.

• Nuno Artur Silva assegurou ontem numa audiência na ERC que a venda das Produções Fictícias vai ocorrer este ano, sendo comprador a nora do primo que esteve apontado como eventual futuro patrão da empresa.

• Dezembro 2030: Governo não se reúne e dá dispensa a todos os funcionários públicos para poderem acorrer às 1647 Black Fridays que estão previstas nesta época, nomeadamente no próprio dia de Natal.

Se não for assim, não deverá ser muito diferente, a menos que…

Escreve à quarta-feira