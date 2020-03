A forte quebra nos preços do petróleo poderá levar a um aumento das fusões e aquisições das empresas do setor. O alerta é dado pela Moody’s depois de a Arábia Saudita, o principal país exportador de petróleo do mundo, ter decidido inundar o mercado com a oferta desta matéria-prima, numa altura em que os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia não conseguiram chegar a um acordo relativamente aos cortes de produção.

Segundo a agência de notação, algumas empresas petrolíferas cuja situação financeira já era mais vulnerável poderão atrair a atenção de players mais sólidos.

Perante a decisão da Arábia saudita, o Governo russo divulgou que tem uma reserva de 150 mil milhões de dólares para lidar com a perda de receitas provocada pela queda acentuada do petróleo nos mercados. A resposta não se fez esperar por parte da petrolífera estatal Saudi Aramco ao anunciar um aumento da oferta para um valor recorde de 12,3 milhões de barris por dia, em abril.

De acordo com a Bloomberg, este valor representa um aumento de mais de 25% face ao último mês – em fevereiro, a Arábia Saudita produziu cerca de 9,7 milhões de barris por dia - e coloca a Saudi Aramco acima da sua capacidade máxima.

Na segunda-feira os preços do petróleo chegaram a cair mais de 30%, atingindo mínimos de 2006 e a pior sessão desde a guerra do Golfo, em 1991. No entanto, ontem a cotação do barril está a recuperar tanto em Nova Iorque (a rondar os 34 dólares) como em Londres (mais de 37 dólares).

Os mercados bolsistas não escaparam às perdas de segunda-feira e ontem os resultados não foram melhores.

As bolsas europeias ainda estiveram a recuperar até ao meio-dia, mas acabaram por fechar a sessão no vermelho. Lisboa não escapou às perdas e o PSI20 fechou com uma descida de 0,69% para 4.237,23 pontos, após ter registado a maior queda desde o referendo do Brexit.

Do outro lado do Atlântico, os mercados encerram em alta. O Dow Jones fechou a somar 4,89%, depois de segunda-feira ter registado a maior queda de sempre em pontos. Já o Standard & Poor’s 500 avançou 4,94%, o maior ganho percentual desde dezembro de 2018.