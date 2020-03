Um homem, de 39 anos, foi detido pela GNR, esta segunda-feira, por violência domestica, no concelho de Penafiel.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta terça-feira, “no âmbito de uma investigação por violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito agredia fisicamente a sua esposa, de 36 anos, e humilhou-a ao longo de 19 anos de casamento”.

De acordo com a mesma nota, o suspeito “é caracterizado por ser uma pessoa controladora, ciumento e de comportamentos imprevisíveis, e que sofre de problemas de alcoolismo crónico, sendo que nos últimos meses vem revelando um comportamento mais agressivo, tornando a convivência familiar insuportável, acabando por forçar o abandono da residência por parte da vítima e do seu filho menor”.

O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial, esta terça-feira, no Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de contactos por qualquer forma ou meio com a vítima, vigiado por pulseira eletrónica, bem como ser submetido a tratamento ao álcool.