A Constituição da Federação Russa não permite que Vladimir Putin fique no poder depois de 2024. Mas o Presidente apoiou esta terça-feira uma proposta de um político da Rússia Unida, que alteraria a Constituição para permitir que a contagem de mandatos de Putin voltasse ao zero.

Contudo, disse que a proposta teria que ser aprovada no referendo do próximo mês. "Em princípio, essa opção seria possível", disse Putin no final de um discurso de meia hora. "Mas sob uma condição - se o tribunal constitucional der uma decisão oficial de que tal emenda não contradiz os princípios e principais disposições da constituição".