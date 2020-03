Ao mesmo tempo e entre explosões, os líderes políticos rivais, Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, foram proclamados presidentes do Afeganistão. As cerimónias de investidura, que foram realizadas muito perto uma da outra na cidade de Kabul, ofereceram aos cidadãos uma imagem de divisão que contrasta com a mensagem de unidade que ambos tentaram transmitir.

Esta clara falta de estabilidade no Governo afegão adiciona dificuldades às negociações de paz com os talibães, que já tinham chegado a um acordo há uma semana com Estados Unidos para tentar acabar com os 18 anos de guerra no país.

No entanto, ainda devem negociar com o Governo do país asiático. Essas negociações estavam previstas para começarem no dia 10 de março, mas as diferenças entre Ghani e os talibães e a complicada situação política no país parece que vão atrasar as conversas com os EUA.

O Afeganistão passa por um momento chave na procura da paz, mas o bloqueio político que pode provocar a recente proclamação dos dois presidentes condicionará as negociações.

A proclamação dos dois presidentes tem origem nas eleições do passado setembro, que deram a vitória a Ghani. Contudo, Abdullah não aceitou o resultado e defendeu que houve fraude eleitoral, o que provocou uma situação que não é nova no país.

Em 2014, Abdullah também não aceitou a vitória do seu rival e o Afeganistão sofreu uma situação de bloqueio político que durou meses e precisou da intervenção de Estados Unidos para ser resolvida.

A formação de um Governo de unidade, onde Abdullah e Ghani compartilhavam poder, foi a solução em 2014, mas isso é algo que não parece viável desta vez. Segundo Ana Ballesteros Peiró, pesquisadora especialista no sul da Ásia citada por El Mundo, “Abdullah e Ghani não querem compartilhar o poder outra vez”.