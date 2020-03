A possibilidade de encerrar todas as escolas do país para evitar a propagação do coronavírus vai ser discutida esta quarta-feira, numa reunião marcada pelo Governo com o Conselho Nacional de Saúde Pública.

“Essa é uma questão que vamos certamente colocar na reunião de amanhã com o Conselho Nacional de Saúde Pública”, esclareceu o primeiro-ministro, António Costa, esta manhã, em conferência de imprensa.

“Se o Conselho Nacional de Saúde Pública decidir que a melhor opção é fechar as escolas, seguiremos essa sugestão e agiremos em conformidade; se a decisão for a de manter a metodologia atual, de encerrar apenas aquelas em que há focos, é o que faremos”, sublinhou António Costa.

O primeiro-ministro, recorde-se, reuniu esta terça-feira de manhã com os ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e da Saúde, Marta Temido.