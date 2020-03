O número de infetados não para de aumentar, desde que o coronavírus foi inicialmente detetado em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, e já são mais de 114 mil as pessoas diagnosticadas com o novo vírus.

Segundo dados, atualizados esta terça-feira de manhã, morreram 4012 pessoas na sequência de terem sido contagiadas com o Covid-19, que já está presente em 105 territórios diferentes.

A China continua a ser o país com maior incidência com mais de 80 mil casos e mais de três mil mortos. Segue-se Itália com 9172 casos, dos quais 463 pessoas morreram, Coreia do Sul com 7513 infetados e 54 vítimas mortais.

Em Portugal, estão 39 casos confirmados e outros 67 aguardam resultados laboratoriais.