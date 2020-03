Homicídio

O Tribunal de Sintra condenou ontem Deisom Camará, militar dos comandos, a 12 anos de prisão. O arguido estava acusado de matar outro militar em setembro de 2018, no quartel da Carregueira, com uma espingarda G-3 e foi condenado pelos crimes de homicídio simples e de detenção de arma proibida. Além disso, foi condenado a pagar uma indemnização à família da vítima no valor de 172 mil euros - 160 mil euros por danos não patrimoniais e 12 mil euros por danos patrimoniais.

“Agiu com intenção de matar”

De acordo com o coletivo de juízes do Tribunal de Sintra, o militar “agiu com intenção de matar” o colega no momento em que disparou a arma. Deisom Camará alegou sempre que o outro militar se suicidou.

Motivos por apurar

Durante o julgamento não foram apurados os motivos que levaram o arguido a matar o colega. Deisom Camará já se encontrava em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Tomar desde finais de novembro de 2018.