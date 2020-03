Tarzan dos Macacos, romance publicado em 1912 por Edgar Rice Burroughs (1875-1950), escritor de pulp fiction, tornou-se o epítome de uma certa visão do homem ocidental e da efetiva supremacia de então. A história é conhecida: após um naufrágio ao largo da costa ocidental de África, Lorde e Lady Greystoke, aristocratas britânicos, constroem uma cabana, procurando rodear-se de um mínimo de conforto com os salvados do navio. John Clayton, nascido em plena selva, não chegará a ter memória dos pais. Será Kala, uma gorila fêmea, quem descobrirá um bebé a quem chamará Tarzan, “o de pele branca”, na sua língua simiesca… Dotado de grande inteligência, destreza física, uma força sobre-humana e um grito de guerra que atemoriza os outros animais, chegado à idade adulta, Tarzan virá a tornar-se o “rei” incontestado dos símios e, com magnanimidade, ditará a lei naquele território.

Tarzan combina a fantasia do bom selvagem às avessas com a do fardo do homem branco, polvilhada pelas imaginosas narrativas finisseculares. Nessa medida, não estranha vê-lo em auxílio do Rei Dalon, bem-amado soberano cujo reino com cenário medievo fora tomado de assalto por dois aventureiros anglófonos, Flint e Gorrey. Se o monarca parece provir do círculo arturiano, também a Princesa Nakonia se assemelha a uma estrela de Hollywood – ingenuidades que atingem um patamar hilariante quando Tarzan se dirige aos seus num inglês impecavelmente traduzido: “Pois bem!”, exclama Tarzan, “apesar de ser uma loucura, guiar-vos-ei!” Narrativa de aventuras puras, verifica-se uma quase paragem da História quando, depois de expulsos pelo nosso herói, os dois rufias, recorrendo ao financiamento de um magnata do crime, Andol Rakka – o nome orientalizante é outro clichê –, invadem de novo o reino com uma poderosa força de guerra, composta por mercenários, blindados e aviões. Será o homem-macaco a liderar os animais da selva para o embate; os súbditos, aparentemente, parecem incapazes de defender-se por si sós...

O que há de particular interesse neste álbum é a passagem de testemunho de Hal Foster para Burne Hogarth – os dois maiores desenhadores da série –, de um domingo para o outro: 2 e 9 de maio de 1937. Foster (1892-1982), vindo da publicidade, trabalha na personagem de Burroughs durante oito anos, abandonando-a para criar o Príncipe Valente, uma das melhores bandas desenhadas de sempre; Hogarth (1911-1986) responde a um concurso aberto pela UFS com uns desenhos à maneira de Foster, sendo contratado.

Se o primeiro é um soberbo fisionomista e, conhecendo Valente, já o estamos a ver nas vinhetas do homem-macaco, Hogarth, embora ainda muito colado ao primeiro, revela um plasticidade superior no movimento e na anatomia, qualidades que levará ao máximo na adaptação da história original, em 1973.

Tarzan na Cidade do Ouro – 3.ª parte



Desenho Hal Foster e Burne Hogarth

Edição Futura, Lisboa, 1987

Capa Augusto Trigo, a partir de vinheta de Hogarth

BDTECA

