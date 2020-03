O secretário de Estado António Sales apresentou, esta segunda-feira, o plano nacional de resposta ao Covid-19.

António Sales revela que existem 39 casos confirmados do novo coronavírus em Portugal e que a maioria estão estáveis, no entanto, existe uma paciente que "inspira mais cuidado". O secretário de Estado afirma ainda que existem 339 pessoas suspeitas de estarem infetadas com o Covid-19, que ainda estão a aguardar resultados.

A Diretora Geral de Saúde afirma que dos 9 novos casos, sete são da região norte e dois na região de Lisboa e Vale do Tejo. "A situação está relativamente controlada. Até agora, as medidas de contenção estão a resultar", afirma Graça Freitas. "Não quer dizer que amanhã não possa surgir uma situação parecida como a de Itália, com um crescimento brusco".