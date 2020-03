O Covid-19 pode custar mais de 280 mil milhões de euros por trimestre ao comércio internacional. As contas são da Euler Hermes, acionista da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos e justifica esta queda com as reduções de exportações, refletindo um abrandamento significativo da procura por parte da China e da Europa.

De acordo com o estudo, a China é o país mais afetado, com perdas, para este período, de 168 mil milhões de euros, seguido da Itália, com 19 mil milhões de euros. Para os restantes países da Europa, o impacto nas oportunidades de exportação será na ordem dos 95 mil milhões de euros.

E os números não são animadores: “Em apenas um trimestre, o Covid-19 já teve tanto impacto no comércio internacional como um ano inteiro de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China”, acrescentando que “as medidas de contenção tomadas pelos países para impedir a disseminação do vírus tiveram um impacto equivalente a um aumento de 0,7 pontos percentuais nas tarifas, que, no final do primeiro trimestre de 2020, deverão situar-se, em termos médios, nos 6,5%”.

Em termos globais, no setor dos serviços, a Euler Hermes prevê uma redução significativa de turistas da China, Itália e, de um modo geral, do continente europeu, a que vai somar-se um abrandamento significativo nos serviços de transporte.

Nestes setores, as perdas em termos de oportunidades de exportação serão, respetivamente, e por trimestre, de 110 mil milhões e 29 mil milhões.

Apesar deste cenário – e tendo em conta as paragens de produção na China e em Itália e assumindo medidas de contenção limitadas noutros países –, a Euler Hermes estima uma retoma gradual da atividade comercial em março e abril, prevendo um regresso à normalidade até o final de maio e um crescimento médio anual na ordem dos 0,4%.