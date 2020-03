Ai, Varandas!

Ora, perante uma incerteza, vão pagar-se 10 milhões de euros? Que, aliás, serão muito mais, tendo em conta o elevado salário do treinador e o que há que pagar a Silas… O próprio Rúben Amorim, na cerimónia de apresentação, se dizia surpreendido com o dinheiro que tinham pago por ele!

Benfica e FC porto parecem à compita a ver quem perde mais pontos.

As duas equipas não estão bem. Os avançados quase não marcam golos.

No Porto, o salvador tem sido várias vezes o defesa esquerdo Alex Telles. Ontem, o único golo foi marcado por um defesa central: Mbemba. Ora, quando têm de ser os defesas a fazer tudo – a defender e a marcar –, alguma coisa está mal.

E no Benfica, a situação é parecida. Os últimos dois jogos foram quase a papel químico: o resultado foi 1-1, o adversário marcou primeiro, o empate foi obtido por Pizzi (um médio) de penálti, que falhou a marcação de outro. Onde param os avançados? Raúl de Tomás andou por ali sem fazer nada, depois Seferovic pareceu regressar de um longo jejum, mas depressa se eclipsou, Vinícius mostrou-se o melhor de todos, mas parece ter-se cansado…

Entretanto, pior que os outros dois está, obviamente, o Sporting. Já vai no quinto treinador esta época, e todos eles foram escolhidos por Frederico Varandas: Keizer, Tiago Fernandes, Leonel Pontes, Silas, Rúben Amorim… Mas o homem não se enxerga? Se os quatro anteriores foram mal escolhidos, como ele próprio reconheceu ao despedi-los prematuramente, como ter a certeza de que este foi uma boa escolha?

Não tendo o Sporting nada a ganhar esta época, porquê ir gastar 10 milhões numa contratação agora?

Dirá varandas que é melhor o treinador entrar nesta altura para ir conhecendo a equipa e preparar a próxima época. Eu digo exatamente o contrário: pelo que se tem visto em Alvalade, o risco é Rúben Amorim não conseguir dar a volta à equipa e entrar na próxima época já chamuscado. Em vez de começar a época fresco, dando esperança de uma boa temporada aos adeptos, pode começar já com o fardo de várias derrotas em cima. O jogo de ontem, com 2-0 contra nove jogadores, não foi um bom começo...

À frente do sporting, Frederico Varandas revelou-se um homem muito imaturo. Se Bruno de Carvalho mostrava a imaturidade através de uma loucura desenfreada, este revela-a através de uma enorme instabilidade. Começa a ser evidente que o Sporting não acertou no presidente. Depois de Bruno de Carvalho, o clube precisava exatamente do oposto: um homem maduro, sereno, seguro, capaz de transmitir tranquilidade ao clube.

Por melhores treinadores que contrate, será muito difícil o Sporting ter sucesso: quando o general é fraco, é difícil os soldados serem fortes.