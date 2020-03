O objetivo primordial foi conseguido: Rúben Amorim venceu no seu jogo de estreia no comando técnico do Sporting. Mas, ontem, o novo treinador leonino também ficou consciente das dificuldades que terá daqui para a frente. Em Alvalade, o Sporting esteve a jogar em vantagem numérica desde os 10 minutos, altura em que o Aves viu Rúben Macedo ser expulso, após entrada dura sobre Wendel. O último classificado da Liga viu a vida ficar ainda mais complicada pouco depois, após nova expulsão, desta vez de Luiz Fernando, por acumulação de amarelos. Neste momento, ainda não estavam cumpridos 20 minutos do encontro. Perante o cenário inesperado, o sucessor de Silas não esperou para fazer alterações na estratégia inicial, lançando de imediato Jovane Cabral para o lugar de Ristovski, que não se coibiu de mostrar o desagrado perante esta decisão, seguindo de imediato para o balneário. Embora com mais duas unidades que o adversário, os leões não conseguiram chegar ao golo na primeira metade. À medida que o tempo ia correndo, o desagrado nas bancadas tornava-se cada vez mais audível – com vários cânticos contra Frederico Varandas. De sublinhar, aliás, que ainda antes do pontapé de saída desta partida referente à jornada 24 da prova, as imediações do Estádio José Alvalade já tinham sido palco de uma manifestação (cerca de três mil pessoas) que pedia mais uma vez a demissão do presidente dos verdes-e-brancos.

Foi já na segunda metade do encontro que chegou o golo leonino, através de Sporar (62 minutos). Pouco depois foi Luciano Vietto (67’), de grande penalidade, a selar o resultado final em 2-0. Com este resultado, o Sporting regressa às vitórias na prova e mantém o quarto lugar na tabela, a quatro pontos do terceiro posto, ocupado pelo Sp. Braga, antigo clube de Amorim, que venceu (3-1), na sexta-feira, o Portimonense, na inauguração da ronda. Já o Aves de Nuno Manta continua no último lugar, com apenas 13 pontos conquistados em 24 jornadas.

Campeonato ao rubro

A luta pelo título continua, de resto, a ser feita a dois, entre Benfica e FC Porto, após ambos terem escorregado nos respetivos desafios. Os encarnados de Bruno Lage voltaram a surpreender pela negativa e somam agora apenas uma vitória nos últimos oito jogos, para todas as provas. No Bonfim, a águia apresentou-se mais uma vez sem soluções e sem capacidade para aproveitar os momentos decisivos. O empate a uma bola ante os sadinos foi alcançado com um golo de penálti apontado por Pizzi, que desperdiçou ainda uma segunda grande penalidade, que podia ter dado o 2-1 para a sua equipa. Este foi o terceiro penálti desperdiçado pelo jogador encarnado nos últimos dois jogos, depois de ter falhado duas grandes penalidades na receção ao Moreirense (acabou por marcar um golo apenas na recarga). Com o Benfica a atravessar um dos piores momentos de sempre, a contestação ao treinador torna-se cada vez mais evidente.

Ainda no sábado, valeu aos adeptos encarnados... Carlos Carvalhal, que se apresentou no Dragão com um Rio Ave em grande nível, como já tem sido habitual esta época. Após o novo empate do Benfica, o FC Porto sabia de antemão que podia colocar-se de forma mais confortável na liderança isolada da prova, mas também desperdiçou esta oportunidade. A equipa de Sérgio Conceição não foi além de um empate a uma bola, apesar de Mbemba ter colocado cedo os azuis-e-brancos em vantagem (abriu o marcador aos 18 minutos). Ainda na primeira metade, Taremi devolveu a igualdade à partida (32’).

Já na segunda parte, o FC Porto chegou a fazer o 2-1, através de Marega; no entanto, o golo que daria o triunfo aos dragões acabou anulado pelo VAR, por fora-de-jogo de três centímetros.

Com dez jornadas para disputar até ao final do campeonato, FC Porto e Benfica seguem atualmente separados por um ponto, com o primeiro lugar entregue aos azuis-e-brancos, que seguram ainda a vantagem no confronto direto.