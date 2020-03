Dias decisivos para conter o vírus (e ver o que correu bem lá fora)

Os peritos têm sido unânimes em reconhecer que é impossível prever como vai ser a evolução da epidemia de Covid-19, cá como em todo o mundo. Há uma semana tivemos os primeiros casos, temos agora as primeiras escolas encerradas preventivamente; daqui a uma semana, não sabemos.

É preciso manter a serenidade e preparar resposta, seguir as orientações das autoridades de saúde e o bom senso, já que as incertezas são grandes. Há coisas que aparentemente sabemos: nos locais onde o vírus foi contido – Macau está sem novos casos –, as medidas foram fortes e somaram custos imediatos aos que a epidemia terá seguramente no seu balanço final.

Quando os casinos fecharam preventivamente havia dez casos confirmados em Macau. A vida não regressou ainda ao “normal”, para não falar da província de Hubei, onde se mantém a quarentena desde 23 de janeiro – quarentena que Itália alargou agora a 16 milhões de pessoas, provavelmente tarde, diz nesta edição o epidemiologista Pietro Lopalco.

Cabe aos especialistas avaliar mas, antes de medidas mais drásticas, é difícil perceber como é que se encerram escolas em Felgueiras e se pede especial atenção a toda a região Norte e se permitem jogos à porta aberta com milhares de adeptos, em que a única medida conhecida é os jogadores não se cumprimentarem.

Marcelo anunciou ontem que vai ficar em isolamento duas semanas, depois de ter estado com alunos da escola de Felgueiras onde foi detetado um caso e que foi encerrada preventivamente.

É conhecido o lado hipocondríaco do Presidente e não o deverá ter feito de ânimo leve, mas deve fazer-nos refletir a todos sobre comportamentos: quando afirmou que, por ele, já estaria com os doentes mas era preciso dar primazia ao Governo – podíamos ter aprendido mais com as visitas a Pedrógão em plena crise – e já depois, no sábado, quando visitou o São João, não pensaria certamente que dias depois estaria num círculo de contacto alargado, mas é algo em que todos temos de pensar.

É “só” mais um vírus e mais uma doença que mata? No limite, é, mas como também têm sido unânimes os peritos, para além do risco individual, sobretudo para os mais vulneráveis, o risco de não conter o vírus e uma doença que se tem revelado especialmente contagiosa entupirá rapidamente os serviços de saúde, com consequências para a população infetada com Covid-19 que precise de cuidados mais diferenciados e para todos os outros doentes.