O Manchester United recebeu e venceu o City, esta tarde, em jogo referente à jornada 29 da Liga inglesa.

Com Bruno Fernandes a titular no lado dos red devils, o United chegou ao primeiro golo aos 30 minutos, apontado por Martial, que foi assistido pelo... internacional português. Já aos 96', Scott McTominay fez o 2-0 final em Old Trafford.

Do lado dos citizens, destaque para a titularidade dos internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

Com este resultado, o City mantém o 2.º lugar e o United o 5.º, último posto que dá acesso às provas europeias.