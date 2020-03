Depois da Direção Geral da Saúde ter anunciado que as visitas a estabelecimentos prisionais no Norte iriam ser suspensas, para impedir a propagação do Covid-19, familiares de alguns dos reclusos da prisão de Paços de Ferreira decidiram aparecer à mesma na prisão, este domingo, para deixar comida e roupa aos reclusos.

No entanto, os guardas prisionais não só os impediram de visitar os familiares como também de lhes deixar sacos com roupa e comida, avançou o Jornal de Notícias.