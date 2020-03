O FC Porto empatou a um golo com o Rio Ave este sábado, numa partida da 24.ª jornada da I Liga de futebol, no estádio do Dragão.

O golo do FC Porto foi marcado por Mbemba aos 18 minutos e o Rio Ave conseguiu igualar aos 32 minutos com um remate de Taremi.

Os dragões tiveram oportunidade de fazer o 2-1 com um autogolo de Aderllan aos 80 minutos’, após um lance complexo de defesa do Rio Ave e de recarga do FC Porto. Mas o VAR viria anular o lance, após seis minutos de paragem, por fora de jogo de Soares, que estava adiantado três centímetros no início da jogada.

Os dragões somam assim 60 pontos, segurando a liderança do campeonato com mais um ponto que o Benfica.