A ministra da Saúde Marta Temido anunciou, este sábado, o encerramento da Escola de Idães, em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto e do edifício onde o curso de História da Universidade do Minho é lecionado.

Na conferência de imprensa conjunta com a Direção Geral de Saúde, a ministra comunicou também que as visitas aos estabelecimentos prisionais e aos lares da região norte estão provisoriamente suspensas.

Medidas foram anunciadas pouco depois de a DGS ter confirmado a existência de 21 casos confirmados, dos quais 15 estão internados em hospitais da região norte.

[em atualização]