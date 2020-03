Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional, assumiu que a hipótese de cancelar os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que irão decorrer de 24 de julho a 9 de agosto, não é, para já, uma hipótese que esteja em cima da mesa.

«As palavras ‘cancelar’ ou ‘adiar’ não foram sequer mencionadas durante o encontro. Somos uma organização responsável e com equipas de especialistas que reúnem regularmente e estão em cima do assunto, mas não vamos especular sobre o futuro», disse numa conferência de imprensa realizada durante a semana, após a reunião do organismo sobre o impacto do Covid-19 nos Jogos.

De notar que o surto já afetou o calendário desportivo um pouco por todo o mundo, com o adiamento ou cancelamento de provas.