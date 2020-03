A inspeção em curso ao EuroBic, banco de que Isabel dos Santos é acionista, será terminada ainda em março. A garantia foi dada pelo governador do Banco de Portugal na audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF). Carlos Costa admitiu ainda aos deputados que as autoridades judiciais poderão arrestar o dinheiro que resultar da venda da participação da empresária angolana. «As autoridades judiciais vão querer preservar o valor associado a essas participações», no entanto, admite que «isso não significa bloquear a transação».

Em relação à compra de 95% do Eurobic por parte do Abanca, Carlos Costa garante que não há motivo, «à partida», para achar que o banco espanhol «não é um adquirente credível». E justificou: «Estamos perante uma entidade conhecida, supervisionada pelo Banco de Portugal, Banco de Espanha e Banco Central Europeu. E esse contexto, à partida, não condiciona em nada as condições para admitirmos que não é um adquirente credível», afirmou.

O banco espanhol continua a aguardar as autorizações das autoridades regulatórias para concluir o negócio.