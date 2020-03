O número total de infetados em Portugal terá subido para 15, com a confirmação, avançada pela SIC e pela RTP, de dois novos casos, internados no Hospital São João no Porto.

Segundo a RTP, trata-se de duas mulheres, com ligação a um outro doente que testou positivo e que está internado na mesma unidade de saúde.

Uma tem cerca de 20 anos e outra 60, segundo a mesma fonte

Estes dois últimos casos somam-se aos 13 doentes infetados, perfazendo um total de 15 contágios no país.

O total mundial do Covid-19 já ultrapassou os 102 mil casos, dos quais 3491 são vítimas mortais. Mais de 57 mil pessoas recuperaram.