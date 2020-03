Com a jornada 27 à espreita, a Liga espanhola continua ao rubro, com o primeiro e segundo classificados separados por apenas um ponto. Atualmente é o Real Madrid a ocupar a liderança, após ter batido o Barcelona, no último fim de semana, por 2-0 no Bernabéu. Zidane voltou e com o técnico voltou também a esperança de conquistar novos títulos – depois de uma última época frustrante, que contou com as passagens de Lopetegui e Santiago Solari no comando técnico antes do regresso do treinador francês. Este domingo será em casa do Real Betis que os blancos vão defender a liderança da Liga vizinha. De notar que os merengues têm ainda outra missão bem mais espinhosa pela frente: dar a volta à eliminatória da Champions, depois do tropeção (1-2) caseiro ante o City de Bernardo Silva e João Cancelo na primeira mão dos oitavos-de-final.

Em Manchester vai disputar-se, aliás, outro dos jogos principais deste fim de semana. O dérbi entre o United de Bruno Fernandes e o City, referente à jornada 29 da Liga inglesa, tem palco em Old Trafford, num momento em que as duas equipas estão separadas por 15 pontos. Os citizens estão instalados no segundo posto; enquanto os red devils fecham o top5, com os mesmos pontos que o Wolverhampton de Espírito Santo (6.º).

João Félix pressionado

De volta a solo espanhol, destaque para o Wanda Metropolitano, que ainda este sábado recebe um importante Atlético Madrid-Sevilha. Os colchoneros voltaram a marcar passo no campeonato, após empate ante o Espanyol, na última ronda, e estão no quinto posto na tabela, a dois pontos da equipa que conta com o português Rony Lopes (3.º). No conjunto de Diego Simeone, João Félix é o nome em destaque, e não pelos melhores motivos: a imprensa desportiva do país vizinho começa a apertar o cerco ao jovem avançado. Já está em curso, de resto, a contagem decrescente no tempo concedido ao ex-Benfica para provar o seu valor – sobretudo depois do valor desembolsado para garantir o seu passe.

Em Itália, o jogo grande acontece este domingo, em Turim, entre Juventus e Inter. O encontro referente à 26.ª jornada da Liga italiana estava inicialmente agendado para o passado dia 1 de março mas foi, recorde-se, adiado devido à epidemia de coronavírus. O jogo que poderá revelar-se decisivo para as contas do campeonato vai ser disputado à porta fechada, medida decretada durante esta semana pelo governo do país para todos os eventos desportivos até 3 de abril. Depois de ter viajado até ao Funchal para visitar a mãe, Dolores Aveiro, internada na sequência de um AVC, Cristiano Ronaldo foi presença notada nos treinos da Juve. A Lazio lidera a Serie A com mais dois pontos do que a Juventus, que tem um jogo a menos. Já o Inter é 3.º classificado.