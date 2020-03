O CDS anunciou, esta sexta-feira, que Cecília Anacoreta Correia é a nova porta-voz do partido. Em comunicado, a escolha é justificada pela “pela sua competência, inteligência por ser uma mulher de convicções”. Também a sua experiência profissional, aliada “à defesa de causas sociais” pesou na escolha, que foi anunciada na primeira reunião da direção, que se realizou a semana passada.

O cargo não estava ocupado desde o congresso de Aveiro, que se realizou em janeiro.

A nova porta-voz do partido, casado com o ex-deputado Filipe Anacoreta Correia, “tem a convicção de que o CDS é um partido essencial na democracia em Portugal, com um passado de que se orgulha e um futuro de que não se pode demitir”, lê-se, na nota.

Cecília Anacoreta Correia, casada com , é membro conselho nacional do CDS e, desde 2018, consultora principal do JurisAPP - o Centro de Competências Jurídicas do Estado. Até 2018, trabalhava como advogada na Abreu Advogados.

Francisco Rodrigues dos Santos já tinha anuciado, em janeiro, que uma mulher seria a porta-voz do partido.