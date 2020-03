Só nas últimas 24 horas em Itália, registaram-se 49 vítimas mortais do novo coronavírus, aumentando para 197 o número de mortes associados à doença, segundo dados da Proteção Civil italiana.

Itália é o país da Europa mais afetado pelo surto de Covid-19, há já 4636 infetados, fruto dos novos 778 diagnósticos feitos também nas últimas 24 horas.

Só a China ultrapassa Itália no número de vítimas mortais, já o número de infetados é superior na Coreia do Sul e no Irão.

No total, o número de pessoas infetadas com Covid-19 já ultrapassou os 100 mil e 3460 pessoas morreram

Em Portugal, estão confirmados 13 casos de infeção pelo novo coronavírus.