André Ventura nega ter feito qualquer convite a Joacine Katar Moreira, ao contrário do que disse a ex-deputado do livre, esta quinta-feira à noite na televisão.

"Nunca convidei a deputada Joacine para o Chega. Sou cordial com ela, como sou com todos os deputados, embora alguns não me respondam nem me cumprimentem. É a democracia que temos”, disse Ventura ao Correio da Manhã.

“O Chega nunca aceitará, enquanto eu for líder, pessoas que entendam que devemos pagar indemnizações às ex-colónias ou que os polícias portugueses são maioritariamente racistas. Nunca! A deputada do Livre deve andar a fumar coisas perigosas, talvez até ilegais”, acrescentou.

O deputado e agora candidato às presidenciais sublinhou ainda: “Enquanto for eu o líder do Chega, a defesa da civilização portuguesa cristã, e humanista manter-se-á sem cedências. Sem politicamente correto".

Sublinhe-se que a ex-deputada do Livre disse que André Ventura sempre foi “cordialíssimo” com ela e que chegou a endereçar-lhe o convite: "Se o seu partido não a quiser, venha para o Chega".