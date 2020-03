Um homem com 62 anos morreu, esta sexta-feira, na sequência de uma colisão frontal entre dois veículos, que ocorreu às 12h45, na autoestrada A25 (Aveiro/Vilar Formoso), próximo da localidade de Pínzio, no concelho de Pinhel, distrito da Guarda.

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que o choque envolveu um veículo ligeiro e uma carrinha de mercadorias, que circulava alegadamente em contramão.

O condutor da carrinha, um homem com 87 anos, não parou no local do acidente, tendo sido intercetado por uma patrulha da GNR "alguns quilómetros mais à frente", adiantou a mesma fonte.

O homem explicou aos militares que não parou "porque não se tinha apercebido da situação". Foi entretanto detido pela GNR e vai receber tratamento hospitalar por apresentar ferimentos ligeiros.

O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda.