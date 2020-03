À medida que surgem cada vez mais dispositivos inteligentes no mercado e que gradualmente vão sendo adotados pelos consumidores, avoluma-se o problema da fragmentação e da falta de um verdadeiro ecossistema aberto que garanta a interoperabilidade entre eles. Hoje está disponível uma inúmera quantidade de dispositivos, desde lâmpadas, câmaras, eletrodomésticos de diferentes tipos, sistemas de segurança e de conforto e até automóveis conectados com capacidades de condução autónoma. Controlar de alguma forma esses dispositivos é já possível utilizando as aplicações específicas de cada fabricante ou através de assistentes pessoais (ex. Alexa, Google Home) com os quais apenas alguns dispositivos são compatíveis e normalmente através de comandos simples e isolados. Hoje é possível, por exemplo, desmaterializar um interruptor “burro”, mas não é tão simples torná-lo verdadeiramente inteligente ao ponto dele saber quando deve ligar ou desligar uma luz em função de outras ações mais ao menos complexas.

O verdadeiro desafio surge da necessidade de orquestrar todas as ações possíveis com os vários objetos conectados, torná-las inteligentes e autónomas e unificar a experiência de utilização através de uma única aplicação ou de linguagem natural.

A Altice Labs tem vindo a desenvolver uma solução agregadora – Smart Home Hub - cujo cérebro reside na nuvem e permite com uma única aplicação integrar os vários dispositivos e serviços conectados possibilitando através de simples macro-ações desencadear sequências de ações autónomas e inteligentes. Por exemplo, a macro-ação “quero ver um filme” poderá desencadear o controlo da luz ambiente, desligar música que esteja a tocar, pedir um pacote de pipocas a um serviço de entregas online, para além de propor no menu da televisão um leque de filmes disponíveis. Com recurso à informação de uso e a modelos de machine learning a solução permitirá ainda propor comportamentos e ações aos utilizadores tornando assim as nossas casas e os seus serviços conectados verdadeiramente inteligentes.