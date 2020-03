A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra revelou, esta quinta-feira, que um aluno, que participou numa atividade no início desta semana, foi diagnosticado com meningite bacteriana, apelando assim a quem participou no evento que tome “imediatamente” medidas preventivas,

“Informamos que um aluno do DEI, que participou no Typomania Festival, foi diagnosticado com meningite bacteriana. Este tipo de meningite é bastante contagioso e é necessário tomar imediatamente medidas preventivas”, lê-se numa publicação da faculdade, partilhada no Facebook.

“É aconselhado a todas as pessoas que estiveram na palestra e na inauguração da exposição Typomania a tomar um comprimido de Ciprofloxacina Megaflox 500 mg. Esta única toma deve feita até sexta-feira[hoje], o mais tardar. Não há razão para pânico. A toma do medicamento anula o risco de doença”, acrescenta a nota.

Segundo a informação disponibilizada pelo Serviço Nacional de Saúde, “a meningite é uma doença transmissível causada pela inflamação das meninges, que são membranas que protegem o cérebro e a medula espinal. A meningite bacteriana é uma doença infecciosa causada pela bactéria Neisseria meningitidis”.

Os sintomas de infeção são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vómitos, irritabilidade, confusão mental, estado de cansaço extremo, agitação psicomotora, rigidez da nuca, erupções da pele e choro agudo.