Com muito gelo e água das pedras...

Dois grandes amigos contaram-me que se juntaram no final da semana passada para reviver velhos tempos e voltar a estar juntos para um bom jantar recheado de conversa e risadas que se prolongou pela noite dentro. Outrora companheiros de saídas dia sim dia também, mas hoje em dia com vidas mais “sossegadas” ou pelo menos mais direcionadas para outros prazeres, lá decidiram que estavam há muito sem se divertir e que deviam usufruir da companhia um do outro, que tantos grandes momentos lhes tinha valido no passado. O que, na verdade, aplaudo: não devemos simplesmente deixar de fazer o que gostamos, mas sim encontrar um equilíbrio entre tudo o que nos rodeia.

Voltando à história, parece que em vez de escolherem um dos restaurantes da moda, optaram por uma das tascas que frequentavam habitualmente, daquelas patuscas e engraçadas onde os empregados ainda sabem o nome dos clientes e os seus gostos e ainda se viram para o balcão a dizer “há uma imperial para a mesa 7, faxabôr”. Por ali, pelos vistos, os preços continuam os mesmos e a simpatia não se esgotou num par de notas. Quando já não restava mais ninguém na sala, lá lhes fizeram a cortesia de os deixar fumar para acompanhar o último meio whisky que costumam pedir com muito gelo e água das pedras. Meio, porque como dizem os espanhóis, “pequeños pero muy frequentes”.

Depois de fechado o restaurante e quando já nada ali acrescentavam, deslocaram-se para um pequeno bar (Le Baron), mesmo no coração do Chiado, onde a frequência se representa por uma grande mescla de nacionalidades. Gente bem diferente que acaba por se tornar igual quando o objetivo é o mesmo. A fila era grande, mas a amizade com a porteira valeu-lhes uma entrada imediata. Disseram-me também que ficaram muito admirados por se terem dirigido ao bar e lhes ter sido dito que já não havia Jameson devido à forte afluência, nem tão pouco whisky de serviço, mas isso não os impediu de passarem pela pista para ver o ambiente. Por ali, o coronavírus não parecia afetar ninguém. Jovens bem agarrados, aos abraços, a dançar sem complexos de proximidade. Encontraram depois um terceiro amigo que para comemorar o seu aniversário tinha decidido dar uma voltinha sozinho, para descontrair. Encostaram-se ao bar horas a brindar à vida, a contar histórias antigas e a atualizar o seu estado atual, sempre muito animados.

Mesmo relutantes pelo avançar das horas e porque no dia seguinte tinham que trabalhar, decidiram partir para o Lux, a casa onde antigamente costumavam acabar a noite. Não seria o mesmo se por lá não passassem. Encontraram o sítio do costume, foram recebidos da mesma forma, apenas entrecortada pelo espanto de alguns que não os viam nestas andanças há já algum tempo. Percorreram os cantos e recantos como se tudo fosse igual, com a mesma magia e a mesma paixão de viver. Regressaram a casa cansados, mas felizes. Afinal de contas, não devemos abdicar dos nossos amigos e dos momentos importantes com pessoas que sempre nos acompanharam e marcaram. Há sempre oportunidade para passarmos tempo com as pessoas que significam tanto para nós. As pessoas muitas vezes agarram-se ao socialmente correto, ou a uma cartilha de boas intenções, e acabam por se tornar monótonas. Quando dão por elas, a vida já passou e alguns elos ficaram irremediavelmente perdidos. Devemos, por isso, prestigiar as boas relações que temos e regá-las sempre com atenção, mas também com presença… E um copo de whisky, se for esse o caso… Um copo alto, com muito gelo e água das pedras…