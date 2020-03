A limitação de visitas é uma das medidas que está a ser estudada nos hospitais, que estão a atualizar os planos de contingência para fazer face ao vírus.

Segundo o i apurou, a questão está a ser discutida em algumas unidades no sentido de diminuir a circulação de pessoal externo e o risco de propagação do vírus, isto num cenário de evolução do surto. Os hospitais estão a ter por base as orientações da Direção Geral da Saúde, mas não existem para já instruções comuns às unidades para procedimentos internos uma segunda fase da epidemia.

Ontem a Ordem dos Médicos recomendou a todas as instituições de saúde do setor público, privado ou social que encontrem medidas alternativas ao registo biométrico que é utilizado para controlo de assiduidade e pontualidade dos médicos e outros funcionários das unidades de saúde. Uma medida que já está contemplada no Plano de Contingência da Assembleia da República para os funcionários parlamentares, invocou a Ordem.

Esta quinta-feira ficou marcada pelo afastamento do presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Henrique Martins. O dirigente do organismo que tem a cargo a gestão da linha SNS 24, que tem tido dificuldades de resposta depois do pico de chamadas nos últimos dias, confessou ter sido apanhado de surpresa. A comissão de serviço de Henrique Barros tinha terminado em dezembro, mas a substituição em plena crise - um dia depois de António Costa ter dito que “não se mudam generais a meio da batalha” - suscitou algum espanto no setor. Henrique Barros tinha sido o anfitrião na segunda-feira da visita do primeiro-ministro ao SNS 24 e na altura nada indicava uma substituição iminente. A relação tensa entre Henrique Barros e Marta Temido era conhecida nos bastidores da Saúde. Para o cargo foi agora nomeado Luís Goes Pinheiro, antigo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa.