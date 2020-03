Coronavírus. O fim do abraço da paz e da hóstia na boca

Olhando para o caos em que já estava o Serviço Nacional de Saúde, percebemos facilmente que não vai ser fácil descobrir camas e salas para acorrer a casos hipotéticos de pessoas contaminadas com o vírus.

É oficial! Portugal não está preparado para enfrentar o drama do coronavírus e é urgente inverter esta situação. Tudo o indica, deverão rolar cabeças – o primeiro foi o responsável pelo serviço da linha SNS24 –, mas o problema é que não existe um plano concertado, como se vê no comportamento das escolas já afetadas. Cada direção decidiu pela sua cabeça, à semelhança do que se passa um pouco com as informações prestadas pelo SNS24. Seria bem mais simples se todos estivessem em sintonia e se o Governo desse diretivas para a função pública, sugerindo aos privados que adotassem a mesma estratégia. Olhando para o caos em que já estava o Serviço Nacional de Saúde, percebemos facilmente que não vai ser fácil descobrir camas e salas para acorrer a casos hipotéticos de pessoas contaminadas com o vírus. E, por isso, seria desejável que a população pudesse ser tranquilizada com um plano nacional. Penso que, nesta altura, tudo o que não precisamos é de guerras partidárias, pois o que é importante é conseguir conter o alastramento do coronavírus. Por isso, deixem as guerras para outras núpcias. O Governo italiano, onde o fenómeno tem dimensões dramáticas, decidiu praticamente fechar o país para conseguir travar o flagelo. Todas as escolas estão encerradas – esperemos que não tenhamos de chegar a esse ponto – e o Executivo decidiu pagar a quem fique em casa a tratar dos filhos. Por cá, faz-me confusão olhar para os bombeiros, enfermeiros e médicos e perceber que não estão devidamente equipados para lidarem com os possíveis casos de infetados. É apenas um sinal, mas preocupante. Não sei se a informação é insuficiente ou se não temos consciência plena do problema. Ainda esta semana fui ao funeral da mãe de um amigo e o padre explicou que não podia haver abraços e beijinhos no momento do abraço da paz. O pároco também disse que não podia dar a hóstia a ninguém na boca. Mas, curiosamente, depois de partir o corpo de Cristo em vários pedaços e de levar o seu à boca, distribuiu os restantes pelos fiéis. Acho que é um bom retrato de como não estamos devidamente preparados. E precisamos de estar.