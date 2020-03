A Gap Year Portugal, em parceria com a Fundação Lapa do Lobo, abriu, esta quinta-feira, as inscrições para a 6ª edição do Concurso Gap Year Portugal, que promove a viagem e o auto-descobrimento dos jovens.

O Pedro e o Simão ainda não tinham o diploma do ensino secundário na mão quando tiveram a notícia de que eram os vencedores do Concurso Gap Year Portugal 2019. Neste momento, com o projeto Sou(me)thing, andam de mochila às costas pela África do Sul. Já estiveram na Tanzânia, na Zâmbia, no Botswana e em Moçambique, e ainda vão passar por Angola e Namíbia.

Como tinham planeado, o Pedro e o Simão têm ficado durante um mês em cada país, tempo esse que aproveitam para viajar e fazer ações de voluntariado nas áreas da educação, sustentabilidade e artes. “Após 5 meses em solo africano, estamos em condições de dizer: arrisquem, esforcem-se e confiem em vocês. Os frutos serão mais deliciosos e suculentos do que quaisquer outros (até mesmo mais do que as mangas e ananases que temos comido!)”, dizem em tom de brincadeira.

Até 7 de junho, os interessados devem aceder ao formulário disponível no site da associação para se habilitarem a ganhar 5.000€, se a candidatura for individual, ou 6.500€, se for conjunta. Os candidatos devem ter entre 18 e 27 anos, e ter terminado um ciclo de estudos neste ano letivo ou no ano letivo anterior.

Todos os anos, a Gap Year Portugal organiza um evento para tirar todas as dúvidas sobre a candidatura. Este ano, o Gap Year Summit vai ter lugar na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, nos dias 18 e 19 de abril, e conta com um workshop pensado especialmente para quem está interessado no concurso, dado pela Beatriz e pelo Pedro, do projeto vencedor da 4ª edição - Unwrapping Humans.