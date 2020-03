Os conselhos multiplicam-se, cá dentro e lá fora, com os países em diferentes fases da crise do Covid-19 a deixar recomendações à população. Saiba o que já deve mudar na sua vida e o que pode vir a ser necessário.

Espirrou, tossiu? Não vá a correr para a urgência

Antes de ir à urgência deve ligar sempre ao SNS 24 (808 24 24 24). A época da gripe ainda não acabou e circulam diferentes vírus respiratórios que, na maioria das vezes, causam doença ligeira e se tratam em casa. Se tem tosse, febre ou dificuldade respiratória, o SNS 24 indica-lhe o que deve fazer e quais as medidas a tomar, principalmente se regressou de uma viagem num país mais afetado ou se contactou diretamente com algum doente infetado com o coronavírus.

Lavar as mãos a cantar os parabéns

Portugal até um dos países onde as pessoas dizem lavar mais as mãos depois de ir à casa de banho - 85% afirmaram que o faziam num inquérito de 2015, só atrás de Grécia e Turquia. A instrução é para reforçar a lavagem, várias vezes ao dia, sem esquecer o espaço entre dedos. Sabão e água basta e o primeiro-ministro britânico deu uma dica: deve aplicar-se na limpeza o mesmo tempo que demora a cantar duas vezes os parabéns (e, já agora, fechar a água enquanto esfrega).

Deixe as máscaras para quem precisa

Pessoas saudáveis e que não estejam a cuidar de doentes ou no epicentro de uma zona de transmissão da doença não precisam de usar máscara. Pelo contrário, até pode fazer pior: é preciso saber colocá-la, sem pôr as mãos na superfície – se não tiver uma boa higiene das mãos pode contaminá-la –, e o açambarcamento pode fazer com que faltem máscaras a profissionais de saúde ou a doentes imunossuprimidos que precisam mesmo de as usar no dia-a-dia.

Pratos e talheres bem lavados

Se costuma comer num espaço partilhado e usar a mesma loiça que os colegas, lave bem pratos e talheres. Caso seja detetado algum caso na empresa, é considerado um contacto de alto risco de exposição, segundo as normas da Direção-Geral da Saúde, alguém que trabalhe no espaço de dois metros ou que esteja face a face num espaço fechado, mas também que partilhe loiça. Deve usar água quente e detergente. Vale para o trabalho e para casa.

Troque o aperto de mão por uma palmada nas costas

É um cuidado que se deve ter em qualquer constipação: evitar beijos e apertos de mão. Quando se pretende conter um novo vírus, reforça-se o conselho mesmo para quem não tem sintomas. Na China e em França é já uma recomendação oficial. António Costa tem pedido cumprimentos menos efusivos e, na Alemanha, ficou viral o episódio em que o ministro do Interior deixou Merkel pendurada. Na Austrália, o Governo sugeriu as velhas palmadinhas nas costas.

A cor do dinheiro? Invisível

As máquinas de multibanco, devido a uma elevada utilização diária, podem ser fonte de propagação de vírus, bem como as bilheteiras automáticas. Na China e Coreia do Sul, já há quem desinfete as notas e o plano de contingência tem passado também por aí. O conselho da OMS é que lave as mãos imediatamente depois de tocar em dinheiro vivo e evite tocar na cara depois de mexer em notas, dando preferência a meios de pagamento contactless.

Ficar em casa é que é bom? O isolamento tem regras

A quem tenha maior risco de ter estado exposto ao vírus pode ser recomendado isolamento profilático. Em Portugal não são feitos testes a pedido para o novo coronavírus, pelo que não pode fazer a análise por sua conta. Há empresas a recomendar aos trabalhadores que estiveram em zonas de maior risco que fiquem em casa, acordando condições. Só terá direito a receber 100% do salário, no público e no privado, se o isolamento for proposto pela autoridade de saúde.

Não acredite em tudo o que lê nas redes sociais

A internet é um poço sem fundo, por isso informe-se em fontes credíveis. Não, não há evidência de que comer dentes de alho ajude a debelar o vírus ou que cocaína e marijuana sejam a solução, como sugerem algumas publicações partilhadas nas redes sociais. O mundo das fake news gosta tanto do coronavírus – é a palavra mais pesquisada no Google, por isso o retorno é grande – que as principais plataformas já estão a criar medidas para conter o vírus da desinformação.

Esgotado? Faça o seu próprio desinfetante

O segredo é que a solução tem de conter pelo menos 60% de álcool (150 ml). Pode misturar com 40% de gel de Aloe vera (100 ml). Depois coloque num pequeno frasco, de plástico ou de vidro. Pode também fazer toalhetes: com uma toalha de papel ou lenço de papel, é só colocar um pouco de álcool ou qualquer tipo de solução com pelo menos 60% de álcool.

Atenção a estes inimigos

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o vírus pode permanecer em superfícies entre horas e dias, dependendo da temperatura, humidade e tipo de material. Objetos manuseados muitas vezes e por muitas pessoas são os principais inimigos, a começar pelo telemóvel. Reforce a limpeza e lembre-se também das maçanetas, corrimãos e comandos de televisão: já houve estudos a demonstrar que concentram mais micróbios do que as sanitas.

Vai viajar? Atenção ao risco e aos reembolsos

Informe-se sobre os procedimentos que estão a seguir no país para onde vai e pondere o risco – por exemplo, de haver restrições, ter de ficar em isolamento ou trazer o vírus para casa. A Deco criou uma linha de apoio (21 371 02 82) para ajudar na decisão e esclarecer direitos de reembolso, que variam consoante o destino. Em viagens para Itália e China está garantido o reembolso de passagens e pacotes turísticos, o que não acontece em todas as viagens para Espanha.

Mudar de hábitos também nas missas

Tal como aconteceu na pandemia de gripe A, as igrejas de vários países estão a aconselhar medidas de prevenção nas cerimónias. Em Macau, durante o período mais forte de contenção do vírus, as missas chegaram a ser transmitidas online. Em Portugal, os bispos já pediram para a comunhão passar a ser dada preferencialmente na mão e para se evitar o beijo da paz durante as cerimónias. Tem havido casos ligados a comunidades religiosas.

Um metro de distância

Em Itália, as autoridades avançaram já para medidas mais amplas de contenção como o encerramento geral de alguns serviços e escolas. O Governo decretou também uma regra de distanciamento social: as pessoas devem manter pelo menos um metro de separação em espaços fechados, seja museus, transportes ou restaurantes. Prevenir é tarefa de todos e deve haver especial atenção com as pessoas mais vulneráveis, como idosos e doentes crónicos.

É diabético? Atenção às recomendações

Um guia com várias medidas de prevenção foi lançado pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, um dos grupos mais vulneráveis. Os riscos são grandes e as pessoas devem ter em casa medicação para controlar a diabetes e ainda material de autovigilância, bem como medicação para a febre, acautelando assim possíveis situações de isolamento. Há mais de um milhão de pessoas diagnosticadas com diabetes em Portugal.