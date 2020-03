O Banco de Portugal (BdP) alertou, esta quinta-feira, para uma "suposta entidade" que estará a exercer atividade financeira e a conceder crédito em Portugal sem estar habilitada para o fazer.

O supervisor “adverte que a suposta entidade que atua através do endereço de correio eletrónico 'creditoparticulares@outlook.pt' não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito", refere o BdP em comunicado.

De acordo com o banco central, "as listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a atuar como intermediários de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito" estão disponíveis para consulta no endereço eletrónico do BdP e no Portal do Cliente Bancário.