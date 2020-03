Os preservativos estão a ‘voar’ das prateleiras nos supermercados na Austrália e em Singapura, na sequência do surto do coronavírus.

Tudo terá começado com uma publicação nas redes sociais que dava a entender que os preservativos poderiam ajudar a prevenir o contágio, sendo usados nos dedos das mãos, evitando tocar com a pele em superfícies possivelmente contaminadas.

Estão a circular, nas redes sociais, várias fotografias de prateleiras vazias, onde antes estavam caixas de preservativos, um produto que não é barato, mas a que as pessoas estão a recorrer face à escassez de máscaras e luvas.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. 🤣😭 #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV