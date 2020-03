É oficial, o Sporting confirmou a contratação de Rúben Amorim. Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), os leões anunciaram que chegaram a acordo com o Sporting de Braga para a contratação do técnico, de 35 anos.

Na mesma nota, o Sporting confirma que pagou dez milhões de euros de euros ao Sp. Braga, o valor correspondente à cláusula de rescisão de Rúben Amorim.

O antigo futebolista chega ao clube de Alvalade acompanhado por Adélio Cândido e Carlos Fernandes, com quem trabalhou não só nos arsenalistas, mas também no Casa Pia, onde se iniciou como treinador de futebol.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros)", pode ler-se na nota oficial.

Também o Sporting de Braga comunicou à CMVM que o Sporting irá pagar o valor referente à aquisição de Rúben Amorim em duas prestações, cada uma de cinco milhões de euros, às quais acrescem juros.

"Duas prestações de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros) cada uma, a primeira até ao dia 6 de Março de 2020 e a segunda até ao dia 5 de Setembro de 2020, sendo que pelo diferimento até esta data do pagamento correspondente à segunda prestação a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD obrigou-se a pagar à Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD a quantia adicional correspondente a juros calculados à taxa de 6% ano até pagamento efetivo e integral que se acontecer apenas a 5 de Setembro de 2020 se fixaram desde já em 155.000,00€ (cento e cinquenta e cinco mil euros)", lê-se, acrescentando ainda que "a quantia referente ao IVA será paga, integralmente, até ao dia 30 de Março de 2020".

O clube minhoto oficializou ainda a contratação de Custódio, de 36 anos, para substituir Rúben Amorim no comando técnico.